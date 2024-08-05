Лера Кудрявцева запечатлелась со своей подросшей дочкой на отдыхе в Болгарии: «Мой цветочек»

Лера Кудрявцева в этом году много работает. Она успела пережить несколько сложных периодов. Телеведущая чуть не развелась с молодым мужем Игорем Макаровым. Также у нее была травма колена. Она три месяца вынуждена была ходить на костылях. В итоге только ближе к лету артистка вернулась к полному рабочему дню. Также в июне и июле она продолжала работать. А вот в августе звезда устроила семейный отпуск. Она улетела в Болгарию, где живет ее мама.

На этот раз Лера решила показать, как проводит время. Она запечатлелась на побережье с дочкой Марией. Пятилетняя девочка позировала в косынке и светлом наряде. С ними красовалась еще сестра телеведущей.