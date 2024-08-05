Лера Кудрявцева запечатлелась со своей подросшей дочкой на отдыхе в Болгарии: «Мой цветочек»

Лера Кудрявцева в этом году много работает. Она успела пережить несколько сложных периодов. Телеведущая чуть не развелась с молодым мужем Игорем Макаровым. Также у нее была травма колена. Она три месяца вынуждена была ходить на костылях. В итоге только ближе к лету артистка вернулась к полному рабочему дню. Также в июне и июле она продолжала работать. А вот в августе звезда устроила семейный отпуск. Она улетела в Болгарию, где живет ее мама.
На этот раз Лера решила показать, как проводит время. Она запечатлелась на побережье с дочкой Марией. Пятилетняя девочка позировала в косынке и светлом наряде. С ними красовалась еще сестра телеведущей.
Лера Кудрявцева с сестрой и дочкой. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
«Мой цветочек и сестренка», — написала Лера.
Примечательно, что телеведущая позже также поделилась кадром, где загорала на пляже. В этот момент на нее навалились дочка и внук Лев, которому недавно исполнилось шесть лет. Дети очень обрадовались, когда повалили Кудрявцеву. Они смеялись и улыбались. Поклонники отметили, что внук телеведущей заметно подрос и похож на своего отца Жана — сына звезды от первого брака.
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Лера Кудрявцева с дочкой и внуком. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
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