Павел Деревянко раскрыл подробности знакомства с новой возлюбленной: «Зоя написала мне в соцсетях, а через год мы встретились»

Павел Деревянко долгое время был в отношениях с Дарьей Мясищевой. У них растут две дочки. Однако актер рассказывал, что у них были свободные отношения. Возлюбленная с наследниками жила в отдельной квартире. Артист отмечал, что им все нравится. А потом они расстались. В 2020 году вышел сериал «Беспринципные, а спустя два года у звезды закрутился роман с Зоей Фуць, которая значительно его младше. Теперь они уже не скрывают свой роман.

На днях Деревянко приехал в Международный кинофестиваль «Одна шестая», чтобы представить фильм «Сломя голову». Он предстал на публике без возлюбленной. Актер раскрыл подробности их знакомства.

«Зоя посмотрела первую сцену из первой серии первого сезона «Беспринципных», и вот ей понравилось, как я там проводил время с одной дамой. Она написала мне об этом в соцсетях. Я что-то ответил, через год мы встретились, через два года у нас начались отношения», — пояснил KP.RU Павел.

Напомним, что актеру приписывали много романов. Он в сериале также сыграл ветреного мужчину, который изменяет своей жене и живет на Патриках.