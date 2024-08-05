Бородина высказалась о переменах в личной жизни: «Три года тишины. Теперь я буду делать что хочу»

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она работает на телевидении и ведет несколько передач. В 2020 году бывшая ведущая «Дома-2» решилась на развод с Курбаном Омаровым. Позже она призналась, что он ей изменял. Примечательно, что сейчас у нее появился новый возлюбленный. Сначала Ксения делилась кадрами, где обнимала таинственного мужчину. А потом она подтвердила, что ее бойфренд Николай Сердюков, с которым познакомилась в шоу «Последний герой».

Многие поклонники вспомнили, что Бородина ранее заверяла, что больше не будет рассказывать о личной жизни. Теперь телеведущая пояснила, что изменилось.

Она отметила, что в России женщины боятся разводиться из-за мнения окружающих, а также потому что прислушиваются к советам других людей. Ксения подчеркнула, что это не так и делать выбор нужно самостоятельно.

«Я читаю директ, спасибо вам всем за колоссальную поддержку! И да, только проработанный человек плевать хотел, что думают другие, он счастлив в моменте. Только глупцы не меняют мнение, не идут за чувствами, не живут как хотят. 3 года тишины, никакой личной жизни, а теперь я буду делать, что хочу! Люблю вас, но больше всего я люблю себя и свою жизнь», — поделилась звезда.