Саша Савельева показала подросшего сына от Кирилла Сафонова: «Нежность»

Саша Савельева уже давно стала известной персоной. Она прославилась, попав в группу «Фабрика». Много лет певица выступала на сцене. Но потом она сделала паузу, когда была беременна. Артистка теперь строит сольную карьеру. Также она счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Пара живет в Израиле, но часто приезжает в Россию. Они растят сына Леона, которому пять лет. До сих пор пара скрывает его лицо. Но иногда они делятся кадрами с ним.

На этот раз Саша выложила трогательное видео. Она сидела на балконе. Ее обнимал подросший сын. Он был в шортах и рубашке. Певица им любовалась.