Саша Савельева показала подросшего сына от Кирилла Сафонова: «Нежность»

Саша Савельева уже давно стала известной персоной. Она прославилась, попав в группу «Фабрика». Много лет певица выступала на сцене. Но потом она сделала паузу, когда была беременна. Артистка теперь строит сольную карьеру. Также она счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Пара живет в Израиле, но часто приезжает в Россию. Они растят сына Леона, которому пять лет. До сих пор пара скрывает его лицо. Но иногда они делятся кадрами с ним.
На этот раз Саша выложила трогательное видео. Она сидела на балконе. Ее обнимал подросший сын. Он был в шортах и рубашке. Певица им любовалась.
Саша Савельева с сыном. Фото: соцсети Саша Савельевой
«Нежность», — написала Саша.
Поклонники оценили кадры. Многие поразились тому, как вырос Леон. Примечательно, что мальчик быстро растет. Он окутан любовью и заботой.
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