«Красиво ушел!»: Джиган вслед за Самойловой покинул проект «Выжить в Дубае», выиграв «малое» испытание — уступил место Чепурченко

Джиган принял участие в «малом» испытании и неожиданно одержал победу над участником из «народной» команды и по совместительству возлюбленным Анны Галянт — Никитой. При этом радоваться своему триумфу муж Оксаны Самойловой, которая в прошлом выпуске шоу покинула проект «Выжить в Дубае», не стал.

После того, как Ляйсан Утяшева и Павел Воля заявили, что Никита покидает шоу, Джиган заявил, что тоже уходит, обескуражив ведущих. Он на правах победителя «малого» испытания предложил им замену, решив вернуть на проект Славу Чепурченко.

Позже, уже присоединившись к команде, тот подметил, что благодарен Джигану за то, что тот дал ему шанс проявить себя на этом проекте. Чепурченко дал понять, что вел себя на шоу честно и искренне, он никого не обманывал, не хитрил и вел себя со всеми по-дружески. Ему было приятно, что Джиган решил его поддержать.

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«Красиво ушел!» - подметил Слава Чепурченко, говоря о Джигане.

А тот объяснил свой уход с проекта «Выжить в Дубае» тем, что он пришел на шоу только ради Оксаны Самойловой. Поэтому он не захотел оставаться на проекте, когда та выбыла из команды.