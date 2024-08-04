Врет, что не поет? 75-летняя Пугачева зарабатывает тайными частными концертами

Алла Пугачева заявляет, что уже давно не дает концертов и не выступает на мероприятиях. Однако один из продюсеров дал понять, что Примадонна при всем при этом может выйти на сцену, но только за хорошие деньги.

Только за минувшие полтора года Алла Борисовна выступала в Израиле, на Кипре и в Прибалтике, соглашаясь на частные мероприятия. Однако певице тяжело даются частые перелеты. Алла Пугачева соглашается петь там, где находится. Если она в Юрмале и ей предлагают выступить за определенный гонорар, певица вполне может рассмотреть такую возможность.

Как пишет kp.ru, в июле Алла Пугачева выступила на семейном празднике бизнесмена из Риги за гонорар в 200 тысяч евро (18 миллионов 565 тысяч рублей). В это время Пугачева как раз отдыхала в Юрмале. При том, что стандартный гонорар Пугачевой последние семь лет не менялся — 350 тысяч евро (32 миллиона 490 тысяч рублей).