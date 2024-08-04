Елена Николаева в платье-сорочке с ажурным корсетом предстала с экс-мужем Волочковой в ресторане — шикуют на море

Анастасия Волочкова уже давно нелестно отзывается об отце своей единственной дочери предпринимателе Игоре Вдовине. Якобы тот занял у нее много денег, но ничего не вернул. Бывшая прима-балерина Большого театра отправила дочку Ариадну жить к отцу, чтобы той было удобно добираться до учебы. Девушка частый гость в подмосковном доме именитой мамы. Ариадна сама зарабатывает себе на жизнь, встречается с молодым человеком, строит свои отношения.
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От телеведущей Елены Николаевой у Игоря Вдовина есть двое детей: старший сын Саша и младший Роман. Они еще совсем малыши. В отличие от Анастасии Волочковой, нынешняя жена бизнесмена души в нем не чает, считая его идеальным отцом и мужем.
Игорь Вдовин с Еленой и сыном Сашей. Фото: соцсети героя публикации
В своем микроблоге Елена Николаева поделилась редким фото с мужем. Она позировала в белоснежном платье-сорочке с ажурным корсетом. Рядом с ней был муж Игорь и старший сын Саша: они ужинали в ресторане, с шиком проводя отпуск на море.
«Раз в год мы, всем огромным прирастающим табором выбираемся на море. С прогулками и разговорами до 5 утра. Довольные все», - отметила Елена Николаева.