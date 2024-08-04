Маслакова втянула Бородину в скандал из-за ее романа с Сердюковым: «Найти себе мужика ценой другого игрока»

Ксения Бородина начала встречаться с блогером Николаем Сердюковым. Телеведущая призналась, что встретила мужчину, о котором всегда мечтала. Этот камень в огород касался, похоже, бизнесмена Курбана Омарова, от которого она родила дочку Теону. С бывшим мужем телеведущая не общается, при этом разрешает ему видеться с дочкой.

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Экс-участница проекта «Последний герой» Саша Маслакова выдала свою правду о романе Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. Она заявила, что сама встречалась с этим мужчиной и теперь ей якобы откровенно жаль Ксению Бородину.

«Наблюдаю за новостями, как Бородина нашла себе нового парня. Думаю прикольно, интересно… Найти себе мужика ценой участия другого игрока. Очень честная игра, очень честный ведущий», — отметила Саша Маслакова.

Та припомнила Ксении за выпуск, когда именно слово телеведущей решило судьбу участников. Согласно большинству голосов, вылететь из проекта должен был именно Сердюков, однако звезде никак не хотелось расставаться с симпатичным ей мужчиной.