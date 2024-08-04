Бородина поддела Маслакову на фоне романа с Сердюковым: «Опять не получилось залечь на дно»

Ксения Бородина подтвердила свой роман с блогером Николаем Сердюковым. Пока одни радуются за телеведущую, которая встретила мужчину своей мечты, другие критикуют ее за то, что она спровоцировала на скандал участницу проекта «Последний герой». Сама 41-летняя Ксения Бородина поделилась свежим роликом, посмеявшись над шумихой, которая возникла из-за ее новых отношений.

В кадре телеведущая волочит по полу огромный букет цветов, спотыкаясь и едва не падая. При этом теледива подметила, что счастье любит тишину. Для видео Ксюша нашла забавную озвучку: «Опять не получилось залечь на дно. Уйти в тень как будто бы не время».

Поклонники тут же поняли намек Бородиной, которая тонко поддела Сашу Маслакову. Эта девушка участвовала в проекте Последний герой» и встречалась с нынешним избранником Ксении Бородиной. Хейтеры недоумевают, зачем телеведущая продолжает пиариться на этой теме, посмеиваясь над Маслаковой, которую явно задело то, что Николай Сердюков выбрал Ксению Бородину.

«Найти себе мужика ценой участия другого игрока. Очень честная игра, очень честный ведущий. А вообще, я жила с ее парнем 12 дней. Сочувствую Бородиной очень сильно», — заявила Александра.