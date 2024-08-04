Ани Лорак высказалась о тайной свадьбе с тренером по йоге — торопиться некуда

Ани Лорак опровергла слухи о своей тайной свадьбе. Поклонники певицы обрадовались, услышав сообщения о ее возможном бракосочетании, но оказалось, что пока еще рано поздравлять артистку с этим событием. Она дала понять, что не торопится с замужеством. Все-таки у певицы уже есть за плечами один неудачный семейный опыт. Со своим первым мужем артистка жила на две страны. Она с дочкой Софией в России, а Мурат Налчаджиоглу остался в Киеве. Где постоянно изменял красавице жене с девушками, которые были похожи на Ани Лорак.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что Ани Лорак сменила семейный статус и расписалась с инструктором по йоге и экспертом по холистическому оздоровлению Исааком Виджраком. Пара познакомилась на Ибице, когда звезда отправилась на курорт восстановиться и нашла любовь в лице жаркого испанца. Мужчина охотно посещает вместе с поп-дивой мероприятия, в том числе и международный музыкальный фестиваль Dream Fest.

Стоит отметить, что певица воспитывает 13-летнюю дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Звезда прожила с мужем около десяти лет, но брак сохранить не удалось. В документах на развод пара отметила, что причиной распада семьи стали непримиримые разногласия, а также потеря чувства любви и доверия. Но на самом деле, всем известно, что Мурат изменял возлюбленной. Ани Лорак не смогла просить это мужу. В одном из интервью певица призналась, что Мурат был скорее гостем в их семье. При этом артистка поступила мудро, разрешив дочке Софии общаться с отцом. Девочка очень близка с папой.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль» .