Марина Юдашкина в сарафане миди из хлопка в «пижамную» полоску щегольнула с внучкой Агатой на набережной

Вдова модельера Валентина Юдашкина не скрывает: она нашла утешение в своих внуках. Дети стали для Марины Юдашкиной той самой отдушиной. Вместе с бабушкой дети ходят на пляж, гуляют на набережной, любуются красочными пейзажами.
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В своем микроблоге Марина Юдашкина поделилась свежими кадрами, на которых она позировала с внуками. Рядом с именитой бабушкой были ее внучка Агата Ариелла и старший внук Анатолий. Маленькую дочку Галина Юдашкина балует как принцессу. Ей мама подобрала белоснежный костюмчик: топик с руками-буфами и брючки палаццо. А Марина Юдашкина позировала в сарафане миди из хлопка в «пижамную» полоску.
Марина Юдашкина с внучкой Агатой Ариеллой и внуком Аркадием. Фото: соцсети героя публикации
Марина Юдашкина до сих пор тяжело переживает смерть мужа. В свое время врачи выявили у Валентина Абрамовича страшную болезнь — рак почки. До последнего семья не сдавалась и боролась с недугом: вместе переживали многочисленные курсы химиотерапии и операции, старались вести активный образ жизни и посещали светские мероприятия, чтобы модельер не чувствовал себя одиноким. Однако чуда не произошло. Марина Юдашкина посвятила себя внукам, оставшись без мужа.