Марина Юдашкина в сарафане миди из хлопка в «пижамную» полоску щегольнула с внучкой Агатой на набережной

Вдова модельера Валентина Юдашкина не скрывает: она нашла утешение в своих внуках. Дети стали для Марины Юдашкиной той самой отдушиной. Вместе с бабушкой дети ходят на пляж, гуляют на набережной, любуются красочными пейзажами.

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В своем микроблоге Марина Юдашкина поделилась свежими кадрами, на которых она позировала с внуками. Рядом с именитой бабушкой были ее внучка Агата Ариелла и старший внук Анатолий. Маленькую дочку Галина Юдашкина балует как принцессу. Ей мама подобрала белоснежный костюмчик: топик с руками-буфами и брючки палаццо. А Марина Юдашкина позировала в сарафане миди из хлопка в «пижамную» полоску.