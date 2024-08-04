«У вас там двойня что ли?»: беременная Мусульбес в мини-платье прикрыла огромный живот накидкой — Капаклы нежно приобнял

Татьяна Мусульбес столкнулась с критикой в Сети. Многие считают, что жена Романа Капаклы уж слишком сильно располнела и отекла за время беременности. Другие уверены, что возлюбленный заставит Татьяну худеть, как только та родит. Пара уже поинетресовалась у поклонников, как им назвать дочь. Многие гадают: точно ли супруги ждут рождения одного ребенка, уж слишком большой живот у Мусульбес.

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