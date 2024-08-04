«У вас там двойня что ли?»: беременная Мусульбес в мини-платье прикрыла огромный живот накидкой — Капаклы нежно приобнял

Татьяна Мусульбес столкнулась с критикой в Сети. Многие считают, что жена Романа Капаклы уж слишком сильно располнела и отекла за время беременности. Другие уверены, что возлюбленный заставит Татьяну худеть, как только та родит. Пара уже поинетресовалась у поклонников, как им назвать дочь. Многие гадают: точно ли супруги ждут рождения одного ребенка, уж слишком большой живот у Мусульбес.
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«У вас там двойня что ли?» - пишет Yulia_Omega.
«Располнела знатно», - шутит Elena_Ozerova.
«Зачем такое писать? Она же в положении», - удивилась Tati_Popova56.
«Животик большой, аж спина дугой», - заметила Svetlana_lana.
«Тяжко таскать, небось, такой арбузик», - уточнила Polina_Timoshina.
«Скоро, поди, родит», - добавила Elena_Eveeva78.
Татьяна Мусульбес прильнула к Роману Капаклы. Фото: соцсети героя публикации
Поклонники предложили паре назвать дочку Мариной в честь бывшей жены Романа Капаклы. Марина Африкантова сразу же подала на развод, когда узнала, что муж изменяет ей с другой участницей «Дома-2» Татьяной Мусульбес. После того, как девушка забеременела, Роман Капаклы сделал ей предложение руки и сердца.
На свежем фото в своем микроблоге Татьяна Мусульбес похвасталась заметно округлившимся животиком, примерив мини-платье, свои формы она прикрыла легкой туникой. Возлюбленная Романа Капаклы прильнула к нему, демонстрируя семейную идиллию.