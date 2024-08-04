Лежит, ножками дрыгает в воздухе! Брухунова поделилась редким фото с дочкой Матильдой от 78-летнего Петросяна — кроха в люльке

Татьяна Брухунова собирается провести на море полтора месяца. В поездку она взяла с собой сына Вагана и дочку Матильду. Совсем недавно жена 78-летнего Евгения Петросяна крестила малышку. Вместе с детьми она решила устроить себе каникулы в Сочи. А вот Евгений Ваганович, похоже, остался дома на хозяйстве.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале
«И Ваган, и Матильда абсолютно комфортные дети в плане путешествий. Они прекрасно подстраиваются под график, и мы подстраиваемся под них. Никаких проблем с путешествиями с ними у меня нет. Матильда путешествует буквально с полутора месяцев, я везде ее вожу с собой. Мне кажется, все зависит от маминого настроя, а я человек очень легкий на подъем», - говорила Татьяна Брухунова.
Матильда в люльке. Фото: соцсети
Татьяна Брухунова в своем микроблоге поделилась редким фото маленькой дочки, которая лежа в своей люльке дрыгала ножками в воздухе. Поклонники были рады увидеть, какой растет маленькая дочка Евгения Петросяна. У крохи темные волосики и бровки-домиком как и у ее братика Вагана. Маленькую Матильду ее мама нарядила в желтый клетчатый костюмчик.