Лежит, ножками дрыгает в воздухе! Брухунова поделилась редким фото с дочкой Матильдой от 78-летнего Петросяна — кроха в люльке

Татьяна Брухунова собирается провести на море полтора месяца. В поездку она взяла с собой сына Вагана и дочку Матильду. Совсем недавно жена 78-летнего Евгения Петросяна крестила малышку. Вместе с детьми она решила устроить себе каникулы в Сочи. А вот Евгений Ваганович, похоже, остался дома на хозяйстве.

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