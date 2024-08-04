Муцениеце худеет на утренней пробежке, а Брутян варит макароны и жарит яичницу для ее детей — Тимофей и Мия гостят у мачехи

Зепюр Брутян похоже не мало раздражает Агату Муцениеце, раз та публично прокомментировала ситуацию, посмеявшись над тем, что кому-то очень важно показать себя с хорошей стороны через чужих детей. Так, актриса из фильма «Тобол» подметила, что некоторым людям важно демонстрировать то, как они ладят с чужими отпрысками, стараясь как-то себя приподнять в глазах малознакомых людей.

И намек этот касался нынешней жены Павла Прилучного. Ведь Зепюр Брутян много времени проводит с детьми своего мужа, когда тот уезжает на съемки. И хотя Агата Муцениеце этому явно не рада, но и проводить с детьми каждый уикенд она не может. Все-таки у нее есть и свои дела. Тем более Павел Прилучный имеет полное право видеться с сыном и дочкой на выходных.