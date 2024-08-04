«Под глазами «синяки», рот открыт! Вся сгорбилась»: 75-летняя Пугачева утянула ножки в тугих лосинах — щиколотки тонюсенькие

75-летняя Алла Пугачева не скрывает: она привыкла к тому, что каждый ее выход в люди активно обсуждается поклонниками. Кому-то наряды Примадонны приходятся по-нраву, другие — критикуют выбор звезды, считая, что в таком возрасте пора одеваться скромнее.

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Побывав в Юрмале Алла Борисовна не упустила случая повидаться с Данилой Козловским, который представил в Латвии свой моноспектакль. Представление, надо сказать, произвело на певицу впечатление. Однако поклонники больше заинтересовались тем, как выглядит артистка. Не так давно певице приписывали очередную пластику, якобы она подправила нос. Журналисты даже раскопали фото, на которых действительно видно, что кончик носа артистки стал более аккуратным и маленьким, ушла заостренность.