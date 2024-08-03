Светлана Бондарчук показала редкие фото с годовалым сыном Петей

Светлана Бондарчук снимает свою передачу. При этом раньше она была моделью. У нее есть дети от режиссера Федора Бондарчука: Сергей и Варвара, у которой ДЦП. После развода светская львица недолго была одна. Она уже после 50 лет сыграла свадьбу с фотографом Сергеем Харченко. А в 2023 году у пары родился сын Петр. Сначала они скрывали эту радостную новость. Ходят слухи, что Светлана прибегла к услугам суррогатной матери.

Теперь все чаще Бондарчук рассказывает о детях. Она недавно даже взяла интервью у старшего сына. Сергей отметил, что любит бывать у нее в гостях и нянчить брата. А модель удивляется тому, как Петра похож на Сережу. На этот раз она выложила домашние кадры. У нее дома собрались родственники. Ее младший сын был в центре внимания.