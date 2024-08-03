Женя Искандарова отдала свое место выбывшему участнику и покинула шоу «Последний герой»

На Алтае приходилось выживать участникам шоу «Последний герой». Ведущей проекта снова стала Ксения Бородина. Уже идет середина проекта. Перед тем, как произошло объединение команды был совет, куда отправились «Медведи». Первое испытание они выиграли, получив вкусные лакомства в виде меда и орешков, а вот во второй раз потерпели неудачу.

Во время голосования они решили выгнать телеведущего Павла Ярыгина. Но потом слово взяла Женя Искандарова. Она неожиданно объявила, что хочет уйти вместо Павла.

К слову, в Сети появились слухи, что блогерша беременна. Женя уже пообещала, что подписчики будут первыми, кто узнает важные вещи ее жизни. А вот Иван Пышненко решил, что ей просто не хватило в этом шоу духа соперничества, поэтому она и ушла.

Также в шестой серии все участники переехали в шалаш бывших «Медведей». Ангарской, Конышеву, Ниамеди и Лосю пришлось собрать вещи. Произошло объединение с «Волками». Бородина объявила, что теперь племя называется «Снежные барсы».