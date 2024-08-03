Боня рассказала о конфликте с Водонаевой: «У меня до сих пор есть шрам»

Виктория Боня прославилась благодаря шоу «Дом-2». Там она познакомилась с Аленой Водонаевой. Между ними случались конфликты. Теперь телеведущая живет в Монако. Она частая гостья на светских раутах и красных дорожках. Также Боня ведет шоу «Злые языки». В новом сезоне в нем уже не участвует Водонаева, хоть и надеется, что потом ее вернут. А Виктория воспользовалась моментом и рассказала про конфликт с ней, который случился на других съемках.

«Это было давно. Вечером она проходила мимо, я ее напугала. А у нее был передатчик огромный. И она вот этим передатчиком с резиночкой со всего маху… и он прилетает мне в лицо. У меня до сих пор есть шрам. Она могла мне выбить глаз передатчиком железным», – заявила Боня.

Но теперь они дружат. Алена устраивала фотосессию с ней. Более того, они познакомили своих детей. У Виктории растет дочка Анджелина, а у Водонаевой есть сын Богдан.