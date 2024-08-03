Сын Джигарханяна сбежал из американской больницы домой: «Отказался там ночевать, потому что это стоило больших денег»
Степан Джигарханян. Фото: Global Look Press
58-летний пасынок Армена Джигарханяна восстанавливается после огнестрельного ранения дома.
Накануне стало известно, что пасынок покойного артиста Армена Джигарханяна Степан был обстрелян. Отмечается, что на него напали трое неизвестных мужчин в Лас-Вегасе.
Однако 58-летний наследник актера оказал сопротивление. Злоумышленники выстрелили, когда уже оказались в машине. Одна из пуль попала в голову Степана. Однако он находится дома, а не в больнице. Как оказалось, врачи потребовали с него большую сумму.
«Я отказался там ночевать, потому что это стоило больших денег — 36 тысяч долларов. Поэтому меня привезли домой. Ранение, конечно, серьезное. Но в целом чувствую себя неплохо», — поделился пасынок Джигарханяна с «МК».
По его словам, пуля действительно его ранила. Он отметил, что она прошла по касательно, что спасло ему жизнь. Степан уже давно живет в США. Ранее с ним проживала мама Татьяна Власова, но она захотела вернуться в Россию. Сам он приезжал в Москву в прошлом году и был удивлен низким ценам.
Напомним, что после смерти Джигарханяна его бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская еще долго была в центре внимания Актер с ней развелся незадолго до смерти.