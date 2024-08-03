Сын Джигарханяна сбежал из американской больницы домой: «Отказался там ночевать, потому что это стоило больших денег»

Накануне стало известно, что пасынок покойного артиста Армена Джигарханяна Степан был обстрелян. Отмечается, что на него напали трое неизвестных мужчин в Лас-Вегасе.

Однако 58-летний наследник актера оказал сопротивление. Злоумышленники выстрелили, когда уже оказались в машине. Одна из пуль попала в голову Степана. Однако он находится дома, а не в больнице. Как оказалось, врачи потребовали с него большую сумму.

«Я отказался там ночевать, потому что это стоило больших денег — 36 тысяч долларов. Поэтому меня привезли домой. Ранение, конечно, серьезное. Но в целом чувствую себя неплохо», — поделился пасынок Джигарханяна с « МК ».

По его словам, пуля действительно его ранила. Он отметил, что она прошла по касательно, что спасло ему жизнь. Степан уже давно живет в США. Ранее с ним проживала мама Татьяна Власова, но она захотела вернуться в Россию. Сам он приезжал в Москву в прошлом году и был удивлен низким ценам.

Напомним, что после смерти Джигарханяна его бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская еще долго была в центре внимания Актер с ней развелся незадолго до смерти.