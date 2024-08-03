Тодоренко запланировала рождение третьего ребенка от Топалова: «На следующий год у нас такой план»

Регина Тодоренко уже почти шесть лет состоит в браке с Владом Топаловым. У них подрастают двое сыновей: Михаил и Мирослав, которому только два года. Телеведущая предпочитает много путешествовать. Она зачастую берет с собой детей. А вот Топалов с ней отправляется в поездки редко. Недавно бывшая ведущая «Орла и решки» приехала в Баку, где состоялся фестиваль Эмина Агаларова DREAM Fest. На берегу Каспия собралось много знаменитостей.

Хозяин фестиваля с радостью проводил время с гостями. Он даже сделал неожиданное заявление.

«Если на этом фестивале будет зачат ребенок (и мы сможем это документально подтвердить), я считаю, что все эти дети должны быть обладателями квартир в Си Бриз на берегу Каспия», – объявил певец, пишет KP.RU.

Его предложение заинтересовало Тодоренко. Она ранее признавалась, что ей сложно справляться с двумя сыновьями. Но теперь она запланировала третью беременность.

«На следующий год у нас такой план. Я приезжаю беременная, рожаю, получаю квартиру и снова веду DREAM Fest», – поделилась звезда.