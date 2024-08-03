Равшана Куркова привезла годовалую дочку и сына в Санкт-Петербург

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она пошла по стопам своих родителей и стала очень успешной. Актриса продолжает сниматься в новых проектах. В 43 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавой внешностью. Артистка также стала мамой двоих детей. Она растит сына Гаспара, которому скоро будет четыре года. А в марте 2023 года у нее родилась дочка Самира. Отцы у детей разные. Звезда не стала долго скрывать лица своих наследников.
На этот раз Куркова решила выложить новые кадры. Она на поезде отправилась в Санкт-Петербург. Актриса засняла дочку, которая была в хлопковом костюмчике. Кроха приложила к уху игрушечный телефон и открыла рот от восторга.
«Алла, Людочка? Ты не поверишь, Якин влюбился в меня, как мальчишка», – написала Равшана.
Самира. Фото: соцсети Равшаны Курковой
Позже артистка засняла сына, который на набережной смотрел за заплывом людей на сапах. Мальчик обладает кудрявые волосами и пухлыми губами. Его папа ресторатор Сергей Амарян.
А вот папа малышки Самиры неизвестен. Равшана предпочитает не говорить об этом. Поклонники восхитились тем, какими красивыми растут дети. Актриса рассказывала ранее, что ей больше нравится проводить время с наследниками, а не ходить на светские мероприятия.
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Гаспар. Фото: соцсети Равшана Куркова
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