Ирина Болгар впервые показала фото с Павлом Дуровым и их общими детьми

Ирина Болгар недавно заявила, что была в отношениях с Павлом Дуровым и даже родила от него троих детей. Сначала многие не поверили женщине, но она предоставила копии свидетельств о рождении детей и свидетельств о признании бизнесменом отцовства вместе с нотариально заверенными переводами этих документов на двух языках. Она раньше жила в Санкт-Петербурге, но теперь живет в Швейцарии. В соцсети Ирина также поделилась снимком с наследниками и Дуровым.

Кадр был сделан в Женеве в 2020 году. Тогда они отмечали день рождения сына Даниэля. В кадре Павел держит на руках сладшего наследника, а у стола находятся другие дети. Вся комната была украшена шарами. Также у них есть дочка Лея и младший сын Давид. По словам Болгар, она в 2012 году познакомилась с создателем «Вконтакте», а через год они уже жили вместе.

В интервью Ирина рассказала, что в Санкт-Петербурге последний раз Павел был в 2017 году, когда на свет появился их младший наследник.

«Его не было в день рождения сына. Он прилетел через несколько дней, почти сразу после того, как узнал, что родился сын. Без него мы бы не смогли зарегистрировать сына», — поделилась она, пишет Forbes.

Сам бизнесмен заверяет, что уже 10 лет не был в России. Недавно он рассказал, что стал донором биоматериала и у него уже сто детей в разных странах. Напомним, что до Ирины у него был роман с сокурсницей Дарьей Бондаренко. Она родила дочку Алину в 2009 году, а спустя год сына Михаила.