Лайма Вайкуле призналась, что обратилась к священнику во время борьбы с раком: «Я осталась одна на краю пропасти»

Лайма Вайкуле не живет в России. У нее давно есть свой дом в Юрмале. Она состоит в браке с мужем Андреем Латковским. Певица недавно вновь организовала фестиваль «Рандеву». К ней приехали друзья, в том числе Алла Пугачева. В этом году Лайме исполнилось 70 лет. Она продолжает восхищать многих коллег своим моложавым видом. Однако артистка несколько лет назад боролась с онкологическом заболеванием. У нее был рак груди.

Теперь Лайма рассказала, что с ней происходило. Она призналась, что такой диагноз отразился на ее ментальном состоянии.

«Во время того, когда я осталась одна на краю пропасти, я ненавидела всех. У меня был период, когда я просто ненавидела людей!» – отметила певица.

По ее словам, даже барабанщик, который рассказывал, что купил обувь дочкам, тогда вызывал в ней ярость. Артистка не понимала, как можно думать о таком. Случившееся позволило ей посмотреть на жизнь более глобально.

Также Вайкуле заявила, что потом все снова поменялось. Она уже не испытывала ненависть.

«Такая бешеная любовь к людям! Ненормальная! Священник сказал: „Лайма, это было испытание. Ты прошла этот уровень. Поверь мне, многие остаются в том состоянии“. Сейчас не могу себя представить в том состоянии», – поделилась звезда.

Она подчеркнула, что это было страшно. Певица заверила, что только ее мужу повезло, так как на него она не срывалась, пишет «СтарХит». Ходили слухи, что в 2022 году у артистки был рецидив. Якобы поэтому Пугачева тогда приехала в Юрмалу и сняла дом по соседству с подругой.