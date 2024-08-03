Ксения Бородина впервые показала своего бойфренда Николая Сердюкова

Ксения Бородина уже четыре года состоит в разводе с Курбаном Омаровым. Она старается развиваться в профессиональном плане. Также телеведущая растит дочек Теону и Марусю. Она заверяла, что больше не будет рассказывать о личной жизни. Но внезапно все изменилось. Во время отдыха в Турции она стала публиковать снимки, на которых обнимала мужчину. Потом звезда продолжила это делать уже вернувшись в Москву. Она намекнула, что уже живет с избранником.

Появились слухи, что бойфрендом Ксении стал блогер Николая Сердюков, с которым она познакомилась в шоу «Последний герой», съемки которого проходили на Алтае. И теперь телеведущая подтвердила домыслы фанатов. Вечером она поехала в ресторан в красно платье. Там Бородина сделала фото с возлюбленным, уже не скрывая его лицо. При этом она наложила хит Мота и Бьянки «Я в тебе нашел абсолютно все».