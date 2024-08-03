Вернувшаяся в Москву Зепюр Брутян осталась в доме с тремя детьми сразу: «Папа на работе»

Павел Прилучный не перестает утверждать, что Зепюр Брутян делает его лучше. Он заверяет, что с ней стал счастливым. После скандального развода с Агатой Муцениеце он два года был один. Слухи о романе с Мирославой Карпович он не подтвердил. Примечательно, что новая жена ему родила сына Микаэля. Также дома у него часто бывают дети от первого брака: сын Тимофей и дочка Мия. Недавно артист свозил семью на Мальдивы. Он делился красочными фото.

Накануне Брутян уже оказалась дома. Ее муж сразу поехал на работу. А вот она осталась в особняке с третями детьми. Актриса показала, как Тимофей играл с братиком на улице. Он учил его держать баскетбольный мяч.