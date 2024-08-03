Вернувшаяся в Москву Зепюр Брутян осталась в доме с тремя детьми сразу: «Папа на работе»

Павел Прилучный не перестает утверждать, что Зепюр Брутян делает его лучше. Он заверяет, что с ней стал счастливым. После скандального развода с Агатой Муцениеце он два года был один. Слухи о романе с Мирославой Карпович он не подтвердил. Примечательно, что новая жена ему родила сына Микаэля. Также дома у него часто бывают дети от первого брака: сын Тимофей и дочка Мия. Недавно артист свозил семью на Мальдивы. Он делился красочными фото.
Накануне Брутян уже оказалась дома. Ее муж сразу поехал на работу. А вот она осталась в особняке с третями детьми. Актриса показала, как Тимофей играл с братиком на улице. Он учил его держать баскетбольный мяч.
А потом Брутян стала стараться всех накормить. Она решила всем угодить. Микаэлю актриса приготовила вареную гречку с курицей. Она обрадовалась, что мальчик ест то, что ему дают. Тимофею она сделала рис с курицей. А вот для Мии жена Прилучного приготовила макароны на молоке.
«А папа на работе», – заявила звезда.
«В обед запросы у всех разные. Теперь all inclusive у нас дома. На ужин был том-ям», – поделилась она.
Зепю Брутян приготовила обед и ужин. Фото: соцсети Зепюр Брутян
Актриса, имеющая армянские корни, с детства была воспитана в классических традициях и хотела заботиться о доме и семье. К слову, супруги хотят завести еще детей. Пока у Прилучного идут суды с бывшей женой. Она недавно смогла получить положительный результат, попросив увеличить алименты. Но актер тоже подал иск в суд. Он теперь намерен получить право опеки над детьми, чтобы они жили с ним. Тогда уже Агате придется платить ему алименты.
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Тимофей Прилучный с братом. Фото: соцсети Зепюр Брутян
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