Татьяна Брухунова отправилась с сыном и крохой-дочкой Матильдой в Сочи: «Мы в отпуске!»

Татьяна Брухунова этим летом много путешествует. Она ездила в Санкт-Петербург. Жена Евгения Петросяна регулярно хвастается своими нарядами. Она также наряжает наследников. У супругов растет сын Ваган, которому уже 4 года, а также дочка Матильда, рожденная в 2023 году. Совсем недавно пара покрестила малышку. Примечательно, что теперь Брухунова объявила, что устроила отпуск. Вместе с детьми она полетела на море. В соцсети звезда выложила трогательные фото.
Своего старшего наследника она нарядила в модный костюм с символикой Олимпиады. Мальчик шел по аэропорту с деловым видом. Потом он спокойно сидел в кресле самолета. А у маленькой Матильды была специальная люлька. Она в носочках дрыгала ножками.
Ваган Петросян. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
«Мы в отпуске! Впереди почти полтора месяца на море!» – написала Татьяна.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Матильда сильно подросла. Другие умилились тому, как выглядит Ваган. Они считают, что он похож на отца. Брухунова остановилась в Сочи, где любит отдыхать.
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