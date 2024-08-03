Павел Табаков отметил 29-летие вместе со своей возлюбленной в ресторане

Павел Табаков является актером и сыном Олега Табакова. Он снялся в десятках кинокартин. Примечательно, что актера можно увидеть в сериале «Беспринципные» и фильме «Тобол». Он был в отношениях с Софьей Синицыной, которая родила ему дочку Мию. Они расстались, но наследницу растят вместе. У артиста уже три года роман с Ксенией Ермоленко. Накануне он отпраздновал день рождения со своей невестой и родными в ресторане в Москве.

На празднике было весело. Табаков задул свечи на торте. Возлюбленная актера стояла рядом и нежно целовала его в тот момент, когда он задувал свечи. К слову, о личной жизни 29-летний артист ничего не рассказывает. Но о его отношениях с Ксенией стало известно в 2021 году. Их видели на вечеринках вместе. Павел целовался с избранницей. Также они вместе отдыхали в Хорватии, пишет KP.RU.

Ранее актер признавался, что ему нравятся девушки с естественной внешностью.