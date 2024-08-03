Участница «Последнего героя» Александра Маслакова заявила, что сочувствует Ксении Бородиной: «Я жила с ее парнем 12 дней»

Ксения Бородина после развода с Курбаном Омаровым заявила, что не будет больше рассказывать о личной жизни. Она лишь делилась кадрами с вечеринок и походов рестораны. Большую часть времени бывшая ведущая «Дома-2» предпочитает посвящать дочкам Марусе и Теоне. Но недавно в отпуске в Турции она стала публиковать кадры, на которых обнимала мужчину. Звезда продолжила делится горячими фото даже, когда вернулась в Москву.

Поклонники вычислили, что ее избранником стал Николай Сердюков, который участвовал в «Последнем герое», где она была ведущей. Ситуацию прокомментировала Александра Маслакова, которая покинул шоу из-за Николая. Дело в том, что у Бородиной было право вето, которым она воспользовалась, оставив Сердюкова в проекте.

«Наблюдаю за новостями... Я думала, буду молчать, но я не умею молчать. Так вот: наблюдаю, за новостями, как Бородина нашла себе нового парня. Думаю прикольно, интересно... Найти себе мужика ценой участия другого игрока. Очень честная игра, очень честный ведущий. А вообще я жила с ее парнем 12 дней. Сочувствую Бородиной очень сильно», — высказалась Александра.

А поклонники ждут от Бородиной подробностей. Они удивлены, что телеведущая решила закрутить роман с медийной персоной.