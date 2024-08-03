Марина Кравец рассказала, как поссорилась с мужчиной в костюме Человека-паука в Нью-Йорке: «Он сделал очень нехороший жест»

Марина Кравец уже давно выступает на сцене. Она снимается в Comedy Club. Актриса больше 10 лет состоит в браке с генпродюсером ТНТ Аркадием Водаховым. У пары растут дети: дочки Вероника и Валерия. Примечательно, что обычно артистка редко оказывается в странных ситуациях. Но в шоу «История на миллион» она рассказала, что с ней случилось во время поездки в Нью-Йорк. Когда звезда гуляла по Манхэттену, то увидела людей в костюмах Человека-Паука, Халка и Женщины-кошки.

По словам Марины, она решила к ним подойти, а в кадр сразу влез Человек-Паук и спросил, откуда она.

«Когда незнакомец узнал о том, что я из России, он начал говорить мне неприятные вещи. Потом он сделал очень нехороший жест средним пальцем», — поделилась актриса.

Она отметила, что поступок человека в костюме супергероя ее обидел, поэтому артистка решила не молчать, а дать отпор.

«Показала ему такой же жест в ответ», — заявила Кравец. «Человек-паук начал тебе хамить? Надо было взять Человек-тапка и прихлопнуть его! Но то, что ты могла заехать в табло с ноги, это да!» – удивленно прокомментировал ее рассказ Гарик Мартиросян.

К слову, ранее Марина рассказывала, что старшая дочка не ревнует ее к сестре. Она уверена, что правильно воспитывает своих детей.