Беременная Арзамасова попрощалась с коллегами: «В прошлый раз ровно через неделю я и родила»

Лиза Арзамасова счастлива в браке с Ильей Авербухом. Пара растит сына Льва, которому скоро исполнится три годика. Актриса с радостью стала мамой. Она регулярно делится кадрами с малышом. Также звезда сериала «Папины дочки» успевала писать книги, играть в театре и сниматься в кино. А недавно она сообщила, что беременна. Супруги не скрывали, что хотят еще детей. Пока они не раскрыли пол будущего ребенка. Недавно артистка призналась, что отказалась от перелетов по настоянию врачей.

По всей видимости, у Лизы ребенок снова родится в августе. Она накануне устроила вечеринку, на которой попрощалась с коллегами. Актриса выложила трогательные кадры, на которых была в белом платье оверсайз и шляпке. Она находилась в отличном настроении. С ней был сын Лев.