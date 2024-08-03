Беременная Арзамасова попрощалась с коллегами: «В прошлый раз ровно через неделю я и родила»

Лиза Арзамасова счастлива в браке с Ильей Авербухом. Пара растит сына Льва, которому скоро исполнится три годика. Актриса с радостью стала мамой. Она регулярно делится кадрами с малышом. Также звезда сериала «Папины дочки» успевала писать книги, играть в театре и сниматься в кино. А недавно она сообщила, что беременна. Супруги не скрывали, что хотят еще детей. Пока они не раскрыли пол будущего ребенка. Недавно артистка призналась, что отказалась от перелетов по настоянию врачей.
По всей видимости, у Лизы ребенок снова родится в августе. Она накануне устроила вечеринку, на которой попрощалась с коллегами. Актриса выложила трогательные кадры, на которых была в белом платье оверсайз и шляпке. Она находилась в отличном настроении. С ней был сын Лев.
«Ну два раза - это же уже почти традиция? Дорогая банда! Спасибо за теплую встречу! Люблю вас нежнейше! Помнится в прошлый раз после такой же вечеринки ровно через неделю я и родила», – поделилась Лиза.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что ждут радостных новостей. Напомним, что недавно также стала мамой в третий раз Кети Топурия. У певицы родилась дочка.
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Лиза Арзамасова на последнем сроке беременности. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
Лиза Арзамасова засняла сына. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
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