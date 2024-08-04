Влад Кадони выдал правду о возвращении на «Дом-2»: «Я же ушел из-за денег»

Влад Кадони, который много лет считался одним из самых ярких участников телестройки, до сих пор получает вопросы о том, вернется ли он на «Дом-2». И это, по словам телеведущего, его немало удивляет. Шоумен дал понять, что едва ли кто-то думает о своем возвращении на работу после увольнения. Это было бы глупо и нелепо. Кадони дал понять, что уже давно перерос этот проект. Также он признался, что ушел из «Дома-2» так как его не устраивало финансовое положение дел, а вовсе не из-за ссор или обид на продюсеров или коллег.

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«Про возвращение в принципе не думаю. Вы когда с работы увольняетесь, на которой много лет были и работаете в другом месте, вы думаете, чтобы вернуться обратно? Вот и я. Да и условия там мне не подходят, я же ушел из-за денег, а не по идеологическим соображениям», - говорит Влад Кадони.