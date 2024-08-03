Ведущую «Жди меня» Алену Бабенко лишили прав за вождение в нетрезвом виде и оштрафовали

Алена Бабенко многим знакома по ролям в кино. Она снялась в фильме «Водитель для Веры». Также артистка ведет шоу «Жди меня». На этот раз она оказалась в центре скандала. Актриса села за руль в алкогольном опьянении. Ее поймали на этом грубом нарушении правил. Бабенко оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года.
Свою вину она признала, а также отказалась от медосвидетельствования, пишет ТАСС.
Напомним, что ранее выяснилось, что у Алены проблемы в семье. Она не общается с сыном от первого брака с режиссером Виталием Бабенко. По слухам, она отреклась от него, когда наследник уехал в Грузию с женой Саломеей Бауэр. У них родился сын Теодор. Однако потом супруги развелись. Никита стал нелестно высказываться о родине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: