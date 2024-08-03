Волочкова показала отца, который перенес инсульт: «Я рыдала»

Анастасия Волочкова не раз признавалась, что всего добилась в жизни благодаря стараниям и упорству. Она стала известной в юном возрасте, когда была солисткой Большого театра. И теперь она регулярно оказывается в центре внимания. Балерина не скрывает, что у нее сложные отношения с мамой Тамарой Антоновой. Она уверена, что родительница считала ее победы своими и также вмешивалась в ее личную жизнь.

А вот к отцу чемпиону Советского Союза в мужском парном разряде по настольному теннису Юрию Волочкову относится с теплотой. Он пережил инсульт, поэтому находится в инвалидном кресле и не может говорить.

2 августа ему исполнилось 77 лет. В честь этого события было организовано домашнее застолье. Анастасия вышла на связь с именинником. Она выложила трогательные кадры в Сети.

«Это очень большое доверие, когда мама и папа сохранили человеческие отношения, несмотря на разводы, все пережитое и перенесенное нами. Мама всегда была рядом в самые сложные времена с папой, как и я… И сегодняшний день рождения они провели вместе», – поделилась Анастасия.

Поклонники заметили, что мама балерины с теплотой смотрит на бывшего возлюбленного. В комнате на стенах висят его медали. Анастасия считает их очень ценными.

«Говоря по видеосвязи из Москвы, я рыдала. Но горжусь своим отцом и его силой духа», – добавила она.

