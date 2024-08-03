Алла Пугачева сделала операцию перед поездкой в Юрмалу

Алла Пугачева уже несколько лет живет в Израиле. Она предпочитает не рассказывать о своей жизни. Певица лишь иногда видится с друзьями и выходит в свет. В свои 75 лет артистка не перестает путешествовать.



Недавно она приехала в Юрмалу, где посетила фестиваль Лаймы Вайкуле и спектакль Данилы Козловского. Примечательно, что до этого Примадонна два месяца не показывалась на публике. Теперь поклонники подозревают, что все дело в новой пластике. Во время недавнего появления звезды на публике они заметили, что у нее изменилась форма носа.

«Отрезала нос перед Юрмалой?» - приводят kp.ru слова фанатов.



Также Алла Борисовна стала выглядеть более молодо. Она возможно сделала ринопластику и подтяжку лица, так как у нее пропали морщины. Выглядела певица очень свежо.

Недавно пластический хирург Мадина Байрамукова назвала операции, которые Алла Борисовна делала в последнее время. По словам врача, у певицы блефаропластика век, а также множественная круговая подтяжка.