Что стало с бывшей женой Джигарханяна?

Виталина Цымбалюк-Романовская родом из Киева. Она с юных лет была поклонницей Армена Джигарханяна. Ей удалось устроиться в его театр, а позже она стала директором. Актер расстался с женой и сыграл свадьбу с Виталиной. Но незадолго до своей смерти он попал в больницу. Артист решил развестись с молодой пассией и обвинил ее в разных махинациях. Суд приговорил ее к 200 часам исправительных работ за то, что она установила камеры в кабинете Джигарханяна без его ведома и штрафу в 200 тысяч рублей.



В 2020 году актер умер. Цымбалюк-Романовская некоторое время крутила роман с Прохором Шаляпиным, но до свадьбы дело не дошло. Теперь Виталина работает по профессии — пианисткой, ездит в метро и ведет свой блог про искусство. Замуж снова она пока не вышла.

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