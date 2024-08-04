Арбенина выдала правду про 14-летнего сына Артема: «У него вообще нет никакого смущения»

У 50-летней Дианы Арбениной — двое детей. Сын, которому уже исполнилось 14 лет, пошел по стопам звездной мамы, он увлекается музыкой. По словам артистки, ее мальчик намного талантливее, чем она сама. Арбенина гордится своими детьми, считая, что они обладают внутренней силой и свободой. Так, по словам певицы, ее сын Артем не стесняется там, где речь заходит о музыке. Он может взять гитару и начать играть, делая это увлеченно, погружаясь в свою атмосферу, делясь со слушателями своим миром. Помимо сына у артистки есть дочка Марта, они с Артемом двойняшки. А вот она музыкой интересуется мало. Ей ближе спорт.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль» .