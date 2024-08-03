Что случилось с Цымбалюк-Романовской?

Виталина Цымбалюк-Романовская работала в театре Армена Джигарханяна. Она стала директором, а потом начались скандалы. Многие актеры подавали в суд из-за незаконного увольнения. В 2018 году Элина Мазур обвинила Виталику в том, что подорвала здоровье Армена Борисовича. Тогда актер уже попал в больницу и подал на развод с Витаминной. Он также начал с ней судиться.

Артист заявил, что она на себя переоформила все квартиры и счета. Армен Борисович утверждал, что Виталина поместила в его кабинете камеру видеонаблюдения, о существовании которой он не догадывался. Суд признал ее виновной и приговорил к 200 часам общественных работ, а также назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.