Машкова — о жизни в Америке: «Умереть с голоду, если ты готова работать, достаточно сложно»

39-летняя Мария Машкова можно сказать разорвала все отношения с отцом Владимиром Машковым, когда решила остаться в Америке со своей семьей. До этого актриса много работала в России, ее кинокарьера за океаном складывалась непросто. Машковой приходилось ходить на кастинги на общих основаниях. И зачастую, роли получали другие актрисы. Вот уже почти два года как Мария отдалилась от отца и не стремится приезжать на родину. Хотя ее дочери — 14-летняя Стефания и 12-летняя Саша — хотят побывать в Москве, что немало удивило их маму.

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«С 2016 совершенно точно моя семья, мой муж и дети уже жили в Америке. И вот этот страх, что я останусь без денег и никому не нужна, я его за эти годы переживала и работала с ним. И к моему удивлению обнаружила, что умереть с голоду в нашем веке, если ты любишь, умеешь и готова работать, достаточно сложно», - - говорила Мария Машкова в одном из интервью для YouTube.