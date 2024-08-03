Живущая с семьей в Америке Мария Машкова — о дочерях: «Хотят приехать в Москву»

39-летняя Мария Машкова в недавнем интервью на YouTube разоткровенничалась о личном. Она уже давно живет в Америке. При этом раньше актриса много снималась в России, продолжая зарабатывая на родине. За границей предложений о работе у нее было не так много, об этом Мария говорила сама, жалуясь на то, что ей сложно получить роль на кастингах.

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Тогда как в России у Марии Машковой были свои поклонники. Успех ей принес сериал «Не родись красивой», в котором она снималась вместе с Нелли Уваровой, Ольгой Ломоносовой, Юлией Такшиной и Григорием Антипенко.

Уехав с мужем Александром за океан актриса можно сказать осталась не у дел. У пары двое детей — Стефания, ей 14 лет и Саша, ей 12 лет. По словам Марии, именно младшая хочет приехать и погостить на родине своих родителей. Девочек тянет в Москву. И это при том, что Саша родилась уже в Америке.

«Очень хотят приехать в Москву в гости. Причем больше, как ни странно, хочет младшая, которая родилась, кстати говоря, в Лос-Анджелесе уже. Именно она хочет приезжать в Москву больше», - говорит Мария Машкова.