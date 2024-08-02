Певица Анастасия обратилась к Пугачевой: «Не надо называть своих зрителей холопами!»

Певица Алла Пугачева, которая уже два с лишним года не живет в России, имела неосторожность резко высказаться в микроблоге в адрес россиян.

Прошло уже довольно много времени с тех пор, как Алла Пугачева сгоряча назвала своих поклонников рабами и холопами, а эти слова некоторые коллеги по шоу-бизнесу до сих пор припоминают Алле Борисовне. Так они их задели!

К тому же, среди звезд российского шоу-бизнеса достаточно много тех, кто обижен на Аллу Пугачеву, которая, по их мнению, помешала их блестящей карьере на сцене.

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В число таких входит и певица Анастасия. Она довольно громко ответила Алле Пугачевой, припомнив ее высказывание.

«Не надо называть свои зрителей — тех, кто тебя, Алла Борисовна, кормил столько лет, рабами и холопами», — высказалась певица Анастасия.

Она уточнила, что это очень и очень плохо.

«Даже если мысль такая у нее в голове мелькнула, это уже нехорошо», — добавила певица Анастасия.