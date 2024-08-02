Ксения Бородина заговорила о самооценке: «Расставлять границы и говорить «нет»

Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Ксения Бородина поделилась своими рассуждениями в микроблоге.

Телеведущая Ксения Бородина в последнее время увлеклась психологией. Кое-какая основа для занятия этим профессионально у Ксении Бородиной есть. Все-таки она много лет проработала на телепроекте «Дом-2», где ей приходилось распутывать сложные клубки отношений героев телестройки.

Теперь же Ксения Бородина делится своими инсайтами на психологические темы со своими подписчиками. Так, в телеграм-канале Ксения Бородина озвучила, что же такое, по ее мнению, здоровая самооценка.

По замечанию Ксении Бородиной, это способность ни с кем себя не сравнивать и адекватно относиться к достижениям других людей и своим неудачам.

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«А еще, это когда тебе легко всегда и со всеми, при этом, ты умеешь расставлять границы и говорить «нет». Умеешь разумно реагировать на поведение других людей и не уподобляться ему», — написала Ксения Бородина в телеграм-канале.

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