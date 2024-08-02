Сын Марины Зудиной Павел Табаков отметил день рождения в компании новой возлюбленной

Сыну актрисы Марины Зудиной и ее покойного мужа, актера и режиссера Олега Табакова Павлу 1 августа исполнилось 29 лет. В честь своего дня рождения молодой человек закатил шумную вечеринку в ресторане.

На празднике присутствовали близкие друзья Павла Табакова, в числе которых и пиар-менеджер Ксения Ермоленко. Именно ее называют новой возлюбленной Павла Табакова.

Сам актер снимков с девушкой не публикует. Это за него делает мама Марина Зудина. Судя по всему, ей нравится выбор сына. Не исключено, что Ксения — будущая невестка Марины Зудиной.

На вечеринке по случаю дня рождения Павла Табакова Ксения от него не отходила. Была она рядом и в тот момент, когда Павел Табаков задул свечи на торте. Ксения его нежно целовала. А это не оставляет сомнений в том, что они — пара.