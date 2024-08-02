Певица МакSим продает свой белый «Майбах» за 4,2 млн рублей: «Надо быть скромнее»

Певица МакSим и ее «Майбах». Фото: соцсети певицы МакSим

Певица МакSим планирует перечислить вырученные от продажи машины деньги на помощь больным детям.

Популярная вокалистка Марина Максимова, больше известная, как певица МакSим, выставила на продажу свой роскошный белый «Майбах» . По некоторым данным, машину еще в 2017 году звезде подарил ее возлюбленный, который женат. Тогда автомобиль стоил 10 миллионов рублей.

Сейчас же Марина Максимова объявила, что продает автомобиль по цене, которая в два с лишним раза меньше начальной. Певица МакSим хочет выручить от продажи 4,2 миллиона рублей.

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Все деньги звезда передаст на благотворительные цели, а именно, детскому фонду, который занимается помощью детям с ДЦП и онкологическими заболеваниями.

«Почему именно Маybасh? Потому, что его можно использовать более достойно. Я решила так. Ну и, вообще, надо быть скромнее», — объяснила свой поступок певица МакSим.

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