Певица МакSим продает свой белый «Майбах» за 4,2 млн рублей: «Надо быть скромнее»

Популярная вокалистка Марина Максимова, больше известная, как певица МакSим, выставила на продажу свой роскошный белый «Майбах» . По некоторым данным, машину еще в 2017 году звезде подарил ее возлюбленный, который женат. Тогда автомобиль стоил 10 миллионов рублей.

Сейчас же Марина Максимова объявила, что продает автомобиль по цене, которая в два с лишним раза меньше начальной. Певица МакSим хочет выручить от продажи 4,2 миллиона рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Все деньги звезда передаст на благотворительные цели, а именно, детскому фонду, который занимается помощью детям с ДЦП и онкологическими заболеваниями.