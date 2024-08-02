Певица МакSим продает свой белый «Майбах» за 4,2 млн рублей: «Надо быть скромнее»

Популярная вокалистка Марина Максимова, больше известная, как певица МакSим, выставила на продажу свой роскошный белый «Майбах» . По некоторым данным, машину еще в 2017 году звезде подарил ее возлюбленный, который женат. Тогда автомобиль стоил 10 миллионов рублей.
Сейчас же Марина Максимова объявила, что продает автомобиль по цене, которая в два с лишним раза меньше начальной. Певица МакSим хочет выручить от продажи 4,2 миллиона рублей.
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Все деньги звезда передаст на благотворительные цели, а именно, детскому фонду, который занимается помощью детям с ДЦП и онкологическими заболеваниями.
«Почему именно Маybасh? Потому, что его можно использовать более достойно. Я решила так. Ну и, вообще, надо быть скромнее», — объяснила свой поступок певица МакSим.
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