Родившая третьего ребенка Кети Топурия обратилась к врачам: «Спасибо за легкие роды»

Певица Кети Топурия в эти дни находится в элитной клинике «Лапино», где в последний день июля появилась на свет ее дочка, ставшая третьим ребенком звезды.

В микроблоге Кети Топурия поделилась снимком с врачом, которая принимала у нее роды. Кети Топурия поблагодарила акушер-гинеколога за профессионализм.

«Спасибо моей любимой за профессионализм и теплоту. И что самое важное — за легкие роды, а также всей команде ЦДА «Лапино», — написала Кети Топурия.

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Заодно звезда показала, как выглядит на третий день после третьих же родов. Кети Топурия умудрилась остаться стройной. На снимке она позирует в очаровательной пудровой пижамке, которая ей очень идет.

Выглядит Кети Топурия и свежо, и натурально, и трогательно одновременно.