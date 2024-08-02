Родившая третьего ребенка Кети Топурия обратилась к врачам: «Спасибо за легкие роды»

Певица Кети Топурия в эти дни находится в элитной клинике «Лапино», где в последний день июля появилась на свет ее дочка, ставшая третьим ребенком звезды.
В микроблоге Кети Топурия поделилась снимком с врачом, которая принимала у нее роды. Кети Топурия поблагодарила акушер-гинеколога за профессионализм.
«Спасибо моей любимой за профессионализм и теплоту. И что самое важное — за легкие роды, а также всей команде ЦДА «Лапино», — написала Кети Топурия.
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Заодно звезда показала, как выглядит на третий день после третьих же родов. Кети Топурия умудрилась остаться стройной. На снимке она позирует в очаровательной пудровой пижамке, которая ей очень идет.
Выглядит Кети Топурия и свежо, и натурально, и трогательно одновременно.
Кети Топурия и врач, принимавшая ее новорожденную дочку. Фото: соцсети Кети Топурии
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