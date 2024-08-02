Сыгравший Леонида Брежнева Юрий Стоянов: «Был небольшой паричок»

Уже совсем скоро состоится премьера сериала «Игры», в основе сюжета которого люди и их судьбы на фоне подготовки Советского Союза к Олимпийским играм 1980 года, которые проходили в Москве.
В сериале снялся Юрий Стоянов. На экране он воплотил генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева.
Те, кто видел трейлер сериала, признаются, что не узнали в Брежневе Стоянова. Так органично и убедительно артист смог перевоплотиться в вождя.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
А между тем, в беседе с kp.ru Юрий Стоянов признался, что играл практически без грима, точнее, он был минимальным.
«Были приклеены брови, точнее наращивались брови. И был небольшой паричок. И все. Пластики никакой нет. Остальное все в моей памяти», — поделился 67-летний Юрий Стоянов, который был лично знаком с Леонидом Брежневым.
Читайте также: