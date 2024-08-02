Анастасия Волочкова: «После инсульта папа 17 лет не говорит»

Накануне, 1 августа, чемпион СССР по настольному теннису, заслуженный тренер Юрий Волочков отметил свое 77-летие. Самое теплое поздравление в этот день ему адресовала дочка, известная балерина Анастасия Волочкова.

В своем телеграм-канале Анастасия Волочкова поделилась совместным снимком с отцом и посвятила ему трогательные строки. Она рассказала, что унаследовала от папы свои самые лучшие качества — силу воли и духа, стойкость, стремление к победе и умение побеждать.

Анастасия Волочкова дала понять, что восхищается своим родителем. Она поблагодарила маму и бывших учеников отца за внимание и поддержку, которые они ему оказывают в трудный для него период.