Где сейчас живет Алсу?

Алсу начала бракоразводный процесс с Яном Абрамовым. И, судя по всему, именно бизнесмену пришлось искать себе временное пристанище. Ведь певица продолжает жить в их общем особняке на Рублевке. И пока адвокаты супругов готовят документы для суда, артистка времени даром не теряет. По ее словам, она каждый день старается проводить очень продуктивно.

Исполнительница хита «Зимний сон» много времени проводит в звукозаписывающей студии, потому что трудится над новыми композициями. Также она готовится к большому сольному концерту, который состоится в октябре. Свободное время дива посвящает себе. Посещает салоны красоты, обедает в роскошных ресторанах и сама себе покупает дорогие подарки.

А вот Ян Абрамов не теряет надежды на то, что сможет сохранить семью. Хотя стало известно, что проблемы в браке начались не только из-за его романа с Анастасией Решетовой. По мнению журналиста Антона Беккужева, конфликты в звездной семье начались уже давно.