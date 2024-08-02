Какое настоящее имя Алсу?

Многие привыкли воспринимать певицу Алсу только под ее именем, которым она пользуется в своем творчестве. И некоторые поклонники даже думают, что Алсу — это сценический псевдоним. Однако это не так. Артистка родилась в Татарстане, и ее татарское имя звучит так — Алсу Ралиф кызы Сафина. После замужества она взяла фамилию мужа и стала Алсу Ралифовной Абрамовой.

Пока не известно, будет ли звезда менять фамилию на девичью после развода с Яном Абрамовым. Бизнесмен хочет сохранить семью, но артистка настроена решительно. Причиной разлада в семье стал роман Абрамова с Анастасией Решетовой. Хотя журналист Антон Беккужев уверен, что конфликты в семье начались еще до интрижки бизнесмена с моделью. Светский обозреватель уверен, что обиды и недопонимания в браке Алсу копятся уже давно, а Решетова стала пиком и крайней точкой.