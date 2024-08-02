Пока отечная Мусульбес не может разродиться: Африкантова похвасталась стройностью на отдыхе в Турции

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова улетела отдыхать в Турцию. Компанию ей составила мама, экс-телебабушка проекта Татьяна Африкантова.

Марина Африкантова в телеграм-канале показывала детали своего отдыха, демонстрируя роскошь во всем. Вместе с мамой они разместились в роскошном отеле и развлекались по полной программе.

В телеграм-канале же Марина Африкантова показала, как превосходно выглядит в свои неполные 37 лет.