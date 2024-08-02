Пока отечная Мусульбес не может разродиться: Африкантова похвасталась стройностью на отдыхе в Турции

Марина Африкантова. Фото: соцсети Марины Африкантовой

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова отдыхает в Турции со своей мамой Татьяной Африкантовой.

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова улетела отдыхать в Турцию. Компанию ей составила мама, экс-телебабушка проекта Татьяна Африкантова.

Марина Африкантова в телеграм-канале показывала детали своего отдыха, демонстрируя роскошь во всем. Вместе с мамой они разместились в роскошном отеле и развлекались по полной программе.

В телеграм-канале же Марина Африкантова показала, как превосходно выглядит в свои неполные 37 лет.

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Стройная Марина Африкантова. Фото: телеграм-канал Марины Африкантовой

«Она светит словно «даймонт», — подписала Марина Африкантова кадр строчкой из песни.

Свои роскошные снимки Марина Африкантова демонстрирует на фоне приближающихся родов Тани Мусульбес, которая отбила у нее мужа Рому Капаклы.

Подписчики отметили, что происходит это в то время, пока отечная Мусульбес с огромным животом лежит в больнице и никак не может разродиться, хотя срок уже подходит. Таня Мусульбес ужасно себя чувствует и изводит своим поведением Рому Капаклы. А вот Марина Африкантова, по словам ее поклонников, выглядит безупречно.

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