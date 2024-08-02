Вячеслав Чепурченко — о шоу «Выжить в Дубае»: «Я там был красавчик!»

36-летний актер Вячеслав Чепурченко в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, как относится к хейту, который обрушился на него после участия в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение», которое он уже покинул.

Как выяснилось, к подобному отношению к себе публики Вячеслав Чепурченко уже адаптировался. Он рассказал, что впервые испытал на себе негатив недоброжелателей после участия в другом реалити-шоу телеканала ТНТ — «Новые звезды в Африке». Так что, ему не привыкать.

Главное, как дал понять Вячеслав Чепурченко, знать, чего ты стоишь на самом деле. И тогда все наветы будут нипочем.

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«Я понимаю, что это же все шоу и что нужно чуть-чуть легче к этому относиться. Я там был красавчик. Поэтому все будет хорошо!» — сказал Вячеслав Чепурченко.

Напомним, «Выжить в Дубае. Возвращение», которое сейчас идет на ТНТ, Вячеслав Чепурченко покинул по итогам четвертого выпуска. Он не справился с испытанием и не смог скрыть слез разочарования, уходя из шоу.